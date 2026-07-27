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Члена правящей партии и двух членов его семьи застрелили на кладбище в Турции

Члена руководства районного отделения правящей Партии справедливости и развития Мехмета Дирека, его сына и племянника застрелили на кладбище в турецкой провинции Батман. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщило издание Cumhuriyet.

Члена руководства районного отделения правящей Партии справедливости и развития Мехмета Дирека, его сына и племянника застрелили на кладбище в турецкой провинции Батман. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщило издание Cumhuriyet.

Нападение произошло на городском кладбище в районе Гюнейкент города Батман.

— Неизвестный или группа неизвестных открыли огонь по Диреку, его сыну Эрджану и племяннику Бекиру. Все трое погибли на месте, — сказано в статье.

После происшествия полиция оцепила район, ограничила вход и выход на кладбище и начала следственные действия.

Управление полиции Батмана развернуло масштабную операцию по розыску подозреваемого или подозреваемых, скрывшихся с места преступления. Изучаются записи камер видеонаблюдения и устанавливаются маршрут отхода нападавших.

Официальной информации о возможных мотивах нападения пока не поступало, говорится в статье.

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