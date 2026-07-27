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Главе Воронежской области Александру Гусеву — 63

Губернатор Воронежской области Александр Гусев 27 июля отмечает день рождения. Главные жизненные вехи руководителя региона, его цитаты и яркие кадры на разных этапах карьеры — в праздничной фотогалерее.

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев 27 июля отмечает день рождения. Главные жизненные вехи руководителя региона, его цитаты и яркие кадры на разных этапах карьеры — в праздничной фотогалерее.