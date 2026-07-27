Печаль порока: вышел русский ответ «Настоящему детективу» с Трибунцевым

Психи, извращенцы, насилие, наркотики*, пропавшие дети и секс в общественных туалетах — сериал «Похищение» подан как концентрат столичного порока, где следователи и преступники разыгрывают общий кровавый спектакль. Тимофей Трибунцев, Марина Васильева и другие звезды заставляют зрителя гадать, кто здесь главный герой и найдется ли среди действующих лиц хоть один человек, которого нельзя назвать преступником или монстром. Мрачный, циничный и динамичный проект точно не затеряется этим летом, хотя хорошего настроения после просмотра ждать не приходится.
Почему все говорят о «Похищении».
Несмотря на то что сейчас лето и крупных онлайн-релизов не так уж много, создатели сериала начинают выкладывать козыри на стол буквально с первых минут. Уже в начале первого эпизода зрителя ждут внутренняя кухня элитного следственного отдела, окровавленная женщина восточной внешности, подброшенные подростку наркотики, быстрый секс в общественном туалете, пропавший внук известного дирижера, попытка самоубийства, девочка, играющая с настоящим пистолетом, кровь, циничный юмор, положительный тест на беременность…
А ведь сериал только начался, ничего еще даже не случилось. Это густые мазки, броские сцены, хлесткие диалоги, высокие ставки. И раз в несколько минут обязательно в кадре голая женская грудь или пакетики с белым порошком. И легкий налет мистики, который еще неизвестно, насколько загустеет ко второй половине сезона.
«Похищение» — это коктейль, где сразу и «Настоящий детектив», и «Доктор Хаус», и «Нелюбовь», и даже, например, Доминик Молль, чьи недавние работы «Таинственное убийство» и «Дело № 137» быстро угадываются как источники вдохновения.
Конечно, эклектика сериала может раздражать, как раздражает стилистическая неоднородность московской архитектуры, но это явно умышленный ход. Если бы действие разворачивалось в Питере, смотреть было бы тяжело, а здесь сама столица словно диктует эту размытость, этот вечный перепад цветовой гаммы, скачки от героя к герою, от фарса к тонкой драме, от мистического триллера к чистому процедуралу, а оттуда к мыльной опере или вдруг европейскому артхаусу.
Кто главные герои сериала «Похищение».
Из последнего сериал заимствовал главную героиню, капитана полиции Аглаю (интересно, не названа ли она так в честь креативного продюсера сериала Аглаи Смирновой), личность своеобразную и закрытую. Таких часто играет Изабель Юппер. Умная, не позволяющая себе чувствовать и привязываться, скрывающая беззащитность под маской неоправданной жестокости, Аглая работает в самом неблагодарном месте на свете: расследует преступления своих сослуживцев (тот самый привет от Доминика Молля).
Она лишена эмпатии, ее принципы неясны, а еще ее так часто тошнит в кадре, что мы задолго до соответствующей сцены понимаем и то, что она беременна, и то, что она немедленно побежит делать аборт, потому что ненавидит детей, да и всех остальных людей, возможно, тоже.
У актрисы Марины Васильевой это крупнейшая кинороль в карьере, хотя через неделю у нее еще одна премьера: кинофестиваль «Окно в Европу» откроется драмеди «Это всё она!», где ее героиня будет бороться с кризисом 30 лет.
Спит Аглая со следователем Людовым (Дмитрий Куличков), который работает под началом скандально известного Всеволода Косинского (Тимофей Трибунцев). Ничего удивительного, что Косинский — монстр, мизогин, манипулятор и практически маньяк — быстро узнает о существовании Аглаи. «Аутистка и дебил, других не держим», — едко резюмирует он. Куда более удивительно то, что он добивается перевода Аглаи в свой мужской отдел и дает этому «Котику» (так Аглаю называет только Косинский) самые ответственные поручения по громкому делу — похищению внука влиятельного дирижера Кречетова (Артур Ваха).
Сад расходящихся тропок.
И вот здесь система персонажей начинает усложняться и превращается в сад расходящихся тропок. Если бы это был «Настоящий детектив», то стержнем сюжета стали бы отношения Аглаи, Людова и Косинского. Куличков вообще давно заслуживает по-настоящему большой кинороли, но если в театре у него были спектакли уровня «Буковски», то на экране ему вечно достается второй план.
Так и здесь: его герой не становится главным, да и Косинский появляется в кадре не так часто, он в большей степени выполняет функцию мудреца. На его стороне огромный опыт расследования похищений. Дела, которые этот ершистый персонаж пересказывает к месту и не к месту, настолько похожи на настоящие, что в эти моменты реальность словно врывается в замкнутый и условный мир сериала.
Косинский — антигерой, на его совести искалеченные судьбы, возможно жизни жертв, его ненавидят и боятся, но почему-то он всё еще не под следствием. Но он подозрительно много времени уделяет воспитанию Аглаи и совсем не занимается другими расследованиями, что превращает его образ в служебный.
Есть еще отдельный мир семьи Кречетовых, где отец — слишком влиятельный и сильный, мать (Наталия Курдюбова) — слишком тиранична, сын (Риналь Мухаметов) — носящийся на спорткаре по Москве безработный наркоман, невестка (Изабель Эйдлен) вечно полуголая и в каждой второй сцене пытается покончить с собой, а внук, как мы знаем, пропал.
Эту семью мы видим так часто, что начинаем подозревать: там и нужно искать по-настоящему главных героев, и здесь налицо влияние фильма «Нелюбовь». А нам еще добавляют мир прислуги Кречетовых вместе со всеми ее родственниками, вводят новых и новых персонажей, а с ними и мир московских больниц, мир боев без правил, мир подростков-наркоманов и так далее.
Самое поразительное, что разомкнутость сюжета, лобовые ходы в сочетании с неожиданными поворотами и постоянные повторы не только не вредят сериалу, но, напротив, восхищают тем, как ловко в сценарии гармонизируется весь этот хаос и протягиваются осязаемые ниточки от одного диалога к другому, усложняя наше восприятие происходящего.
Конечно, кто-то может спросить, почему в расследовании исчезновения мальчика сам мальчик в итоге оказывается мало кому интересен, но авторы не просто так вкладывают в уста Косинского программную реплику: «Эмоции — это почти факты. Главное — уметь их добиваться». Всё правильно, и в отношении этого сериала даже слово «почти» можно смело убрать.
* Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.