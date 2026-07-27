Печаль порока: вышел русский ответ «Настоящему детективу» с Трибунцевым

Так и здесь: его герой не становится главным, да и Косинский появляется в кадре не так часто, он в большей степени выполняет функцию мудреца. На его стороне огромный опыт расследования похищений. Дела, которые этот ершистый персонаж пересказывает к месту и не к месту, настолько похожи на настоящие, что в эти моменты реальность словно врывается в замкнутый и условный мир сериала.