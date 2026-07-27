Календарь на 27 июля: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

Народный праздник назван в честь Акилы — ученика апостола Павла. В этот день крестьяне задабривали полевого духа: у последней полосы жатвы оставляли горшочек каши, а рядом клали пучок ржи. Название «Дозоры» напоминает, что в это время следили за полями — могли случиться ливни и ураганы, в вихрях которых пряталась нечисть. Боялись молний: считалось, что они реже всего бьют в тополь и орешник, поэтому их сажали у домов. После дождей начинался грибной сезон — молодежь собирала грибы, а хозяйки пекли пироги и делали заготовки на зиму.