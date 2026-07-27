В ГД предложили защитить от увольнения женщин с детьми до восьми лет

Предусматривается внесение изменений в статью 261 Трудового кодекса РФ. По действующему законодательству работодатель не вправе по своей инициативе уволить женщину с ребенком до трех лет, одинокую мать ребенка-инвалида до 18 лет или ребенка до 16 лет, а также других лиц, воспитывающих таких детей без матери. Аналогичная гарантия действует для единственного кормильца ребенка-инвалида до 18 лет или ребенка до трех лет в многодетной семье с тремя и более детьми до 14 лет.