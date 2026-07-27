В ГД предложили защитить от увольнения женщин с детьми до восьми лет

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев и председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложили увеличить с трех до восьми лет возраст ребенка, до достижения которого женщина защищена от увольнения по инициативе работодателя. Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство РФ, документ есть в распоряжении ТАСС.
Предусматривается внесение изменений в статью 261 Трудового кодекса РФ. По действующему законодательству работодатель не вправе по своей инициативе уволить женщину с ребенком до трех лет, одинокую мать ребенка-инвалида до 18 лет или ребенка до 16 лет, а также других лиц, воспитывающих таких детей без матери. Аналогичная гарантия действует для единственного кормильца ребенка-инвалида до 18 лет или ребенка до трех лет в многодетной семье с тремя и более детьми до 14 лет.
Законопроектом предлагается увеличить с трех до восьми лет возраст ребенка, до достижения которого женщины с детьми и единственные кормильцы в многодетных семьях защищены от увольнения по инициативе работодателя. Кроме того, предлагается повысить с 14 до 16 лет возраст детей в многодетной семье, при котором применяется такая гарантия. Также уточняется, что женщина должна не только иметь ребенка, но и фактически воспитывать его.
Как отмечается в пояснительной записке, период до достижения ребенком трех лет обычно совпадает с отпуском по уходу за ребенком, поэтому действующая гарантия в отношении работающих женщин применяется ограниченно. При этом наиболее сложным для семьи является период дошкольного детства и начала обучения в школе, когда ребенок требует повышенного внимания.
Как отметил в беседе с ТАСС Нилов, возрастные рамки действующего законодательства в ряде случаев не учитывают реальной потребности российских семей. «А эта потребность связана с тем, чтобы в тот момент, когда у ребенка активно формируется иммунитет к болезням и происходит адаптация к большим детским коллективам, у мам была поддержка государства, правовой “иммунитет” к потенциальной дискриминации на работе и минимальный риск ее потери», — подчеркнул он.
По словам Гусева, наиболее сложный период для семьи не заканчивается после достижения ребенком трех лет, поскольку далее начинаются новые этапы — детский сад, болезни, адаптация к коллективу, подготовка к школе и первые школьные годы. «Именно в это время ребенку особенно нужна вовлеченность родителей, а у работодателя, к сожалению, может возникать соблазн воспринимать такую маму как “неудобного” сотрудника. Мы предлагаем закрыть эту зону риска и дать женщинам с детьми до 8 лет более надежную трудовую защиту», — заявил депутат ТАСС.