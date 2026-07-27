В РФ назвали размер новых госпошлин при подаче заявления на миграционные услуги

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Новые кратно повышенные госпошлины будут взиматься с 27 июля с иностранных граждан при подаче заявлений на получение миграционных услуг в России. Об этом сообщили в миграционной службе МВД РФ.
«Новые размеры госпошлин применяются к заявлениям, которые будут поданы с 27 июля 2026 года», — сказали в службе.
Так, новый размер госпошлины за оформление визы для многократного пересечения границы будет составлять 6 тыс. рублей, выдачу приглашения на въезд — 8 тыс. рублей, выдачу вида на жительство — 30 тыс. рублей. Кроме того, теперь за оформление разрешения на временное проживание иностранцы должны будут заплатить 15 тыс. рублей госпошлины, оформление разрешения на временное проживание в целях получения образования — 8 тыс. рублей, выдачу разрешения на привлечение иностранных работников — 15 тыс. рублей за каждого иностранца.
Госпошлина за оформление разрешения на работу и прием в гражданство РФ и выход из него также изменится и составит 5 тыс. рублей и 50 тыс. рублей соответственно. «Иностранцы, заключившие контракт о прохождении военной службы в Российской Федерации в период специальной военной операции сроком от 1 года, освобождаются от уплаты госпошлины за оформление РВП, ВНЖ (разрешение на временное проживание, вид на жительство — прим. ТАСС) и гражданства», — подчеркнули в миграционной службе.
Реквизиты для оплаты отличаются в зависимости от региона и миграционной услуги, отметили в МВД. По данным ведомства, их можно получить на официальном сайте МВД России, в терминалах и мобильных приложениях банков, а также в информационных киосках в подразделениях по вопросам миграции территориальных органов МВД РФ.
Способы и условия возврата госпошлины.
Вместе с тем, как отметили в миграционной службе, иностранцы в течение трех лет со дня оплаты могут вернуть уплаченную госпошлину за миграционные услуги, но при некоторых условиях. «Вернуть деньги можно в течение трех лет со дня оплаты. Уплаченная государственная пошлина подлежит возврату в следующих случаях: уплата пошлины в большем размере, чем предусмотрено законодательством (переплата), либо иностранный гражданин передумал обращаться за услугой — оплатил, но не подал заявление», — сказали в миграционной службе.
Также вернуть пошлину мигранты могут при условии возвращения заявления без рассмотрения уполномоченным органом. «Если процесс рассмотрения заявления начался и в предоставлении услуги отказано по существу (например, из-за наличия непогашенной судимости), то это не будет являться основанием для возврата пошлины», — отметили в МВД. Там добавили, что для возврата денег необходимо подать заявление в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России с приложением подлинного экземпляра квитанции. Возврат осуществляется в течение одного месяца.