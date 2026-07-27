В РФ назвали размер новых госпошлин при подаче заявления на миграционные услуги

Вместе с тем, как отметили в миграционной службе, иностранцы в течение трех лет со дня оплаты могут вернуть уплаченную госпошлину за миграционные услуги, но при некоторых условиях. «Вернуть деньги можно в течение трех лет со дня оплаты. Уплаченная государственная пошлина подлежит возврату в следующих случаях: уплата пошлины в большем размере, чем предусмотрено законодательством (переплата), либо иностранный гражданин передумал обращаться за услугой — оплатил, но не подал заявление», — сказали в миграционной службе.