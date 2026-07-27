Названы регионы-лидеры по динамике оборота розничной торговли

Одним из ключевых драйверов развития экономики на сегодняшний момент является потребительский спрос, в структуре которого розничная торговля занимает наибольшую долю. По итогам пяти месяцев 2026 года рост оборота розничной торговли в РФ составил 5%, что на 2 процентных пункта выше, чем было по итогам января-мая 2025 года. Этому во многом способствовал рост заработных плат, отметили аналитики. В структуре продаж лучшая динамика зафиксирована в торговле непродовольственными товарами (+7,2%), продажи пищевых продуктов увеличились на 2,8%.