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В Ростовской области восстановили 70% поврежденных линий электропередачи

В Ростовской области из-за урагана упали 200 опор электроснабжения.

Источник: Комсомольская правда

К 23:00 26 июля в Ростовской области после мощного урагана свет уже вернули в дома половины дончан, оставшихся без энергии. Также удалось восстановить больше 70% поврежденных линий и подстанций. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Как отметил глава региона, работы идут непросто: линии электропередачи завалены упавшими деревьями.

— Необходимо провести работы по их распилу и уборке, и только после этого энергетики приступают непосредственно к своим работам, — сказано в сообщении.

На данный момент без света остаются более 20 трансформаторных подстанций, около 40 линий высокого напряжения, а также более 260 линий и свыше 2000 подстанций низкого напряжения. Зафиксировано падение 200 опор. Отключения затронули более 60 социальных объектов, но все они обеспечены резервными источниками питания.

— Работы будут проводиться круглосуточно до полного восстановления электроснабжения потребителей.

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