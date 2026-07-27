В Ростовской области восстановили 70% поврежденных линий электропередачи

На данный момент без света остаются более 20 трансформаторных подстанций, около 40 линий высокого напряжения, а также более 260 линий и свыше 2000 подстанций низкого напряжения. Зафиксировано падение 200 опор. Отключения затронули более 60 социальных объектов, но все они обеспечены резервными источниками питания.