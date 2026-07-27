Раскрыта опасность сахарозаменителей для сердца

Вред сахарозаменителей зависит от конкретного вещества, дозы и индивидуальных особенностей организма. Об этом aif.ru рассказал профессор Михаил Корякин.
По его словам, при употреблении сахарозаменителей происходит обман метаболизма и усиление тяги к сладкому. Мозг чувствует сладкий вкус и ждет глюкозу, но не получает калорий. Это может привести к инсулиновому отклику.
Кроме того специалист предупредил, что подсластители создают риски для сердечно-сосудистой системы. Высокий уровень эритрита/ксилита в крови связан с повышенным риском тромбообразования, инфаркта и инсульта.
Life.ru сообщил, что сахарозаменители придумали для замены традиционного сахара, который повышает уровень глюкозы в крови и может привести к ожирению, сахарному диабету и другим проблемам со здоровьем. Однако не все подсластители одинаково полезны и безопасны.