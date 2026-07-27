В ГД предложили не возвращать бездомных собак на улицу, а искать им хозяев

«ЛДПР предложила обязать владельцев потенциально опасных собак оформлять страховку, которая позволит пострадавшим быстрее получать компенсацию — до 1 млн рублей за вред жизни или здоровью и до 200 тыс. рублей за ущерб имуществу. Первый вариант законопроекта был отклонен, однако ЛДПР заявила о намерении доработать и повторно внести его в Госдуму», — сказал парламентарий.