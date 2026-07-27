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В ГД предложили не возвращать бездомных собак на улицу, а искать им хозяев

Депутат Валерий Селезнев также считает необходимым создать специализированную службу по отлову.

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Систему работы с бездомными животными надо менять: они не должны возвращаться на улицу, а должны обретать дома. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы Валерий Селезнев (ЛДПР).

«ЛДПР поддерживает переход от возвращения отловленных собак на улицы к системе безвозвратного отлова, содержания в приютах и поиска новых владельцев», — сказал депутат, отметив, что необходимо создать специализированную службу по отлову бездомных животных.

По его мнению, нужно также ужесточить контроль за потенциально опасными породами животных, расширить перечень опасных пород собак, внедрить обязательную регистрацию и чипирование домашних животных, дать регионам больше полномочий по решению ситуаций, в которых безнадзорные животные создают угрозу жизни и здоровью людей.

«ЛДПР предложила обязать владельцев потенциально опасных собак оформлять страховку, которая позволит пострадавшим быстрее получать компенсацию — до 1 млн рублей за вред жизни или здоровью и до 200 тыс. рублей за ущерб имуществу. Первый вариант законопроекта был отклонен, однако ЛДПР заявила о намерении доработать и повторно внести его в Госдуму», — сказал парламентарий.

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