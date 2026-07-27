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На котельных Ростова-на-Дону восстановили электроснабжение после урагана

Воду вернули в Новошахтинск, Гуково и Красный Сулин после урагана.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области восстановили водоснабжение в Новошахтинске, Гуково, Красном Сулине, а также в Целинском и Веселовском районах. Обновленную информацию на 23:00 26 июля опубликовал губернатор Юрий Слюсарь.

Известно, что на котельных Ростова-на-Дону восстановили электроснабжение.

Но не везде ситуация пока нормализовалась. Воды все еще нет в Аксайском, Семикаракорском и Октябрьском районах, а также в Азове и хуторе Задонье. Частично нет водоснабжения в Шахтах и Азовском районе.

— Подача электроэнергии на объекты коммунальной инфраструктуры является одной из первоочередных задач, — сказано в сообщении.

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