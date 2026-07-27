Путин подписал закон об обязанности банков раскрывать условия переводов: вот что это значит

Российские кредитные организации, имеющие право осуществлять переводы через сервис быстрых платежей, будут обязаны информировать об условиях оказания услуг. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов и доступен здесь.
Закон предусматривает размещение в местах оказания услуг и на сайтах кредитных организаций информации об условиях осуществления переводов через сервис быстрых платежей платежной системы Банка России, а также об условиях предоставления, использования и приема электронных средств платежа. Это условие становится обязательным с 1 сентября 2027 года.
Напомним, с 1 апреля в России действуют обновленные правила перевода денежных средств.
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