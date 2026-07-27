Дачникам перечислили южные культуры, подходящие для средней полосы

В средней полосе России дачники все чаще стали сажать экзотические культуры, и у них получается собрать хороший урожай. Об этом NEWS.ru рассказала эксперт Ольга Воронова.
Она уточнила, что в Подмосковье можно вырастить черешню, виноград, абрикосы и инжир. Имеется не менее 10 сортов черешни, которые выдерживают до 40 градусов мороза.
«На зиму черешню ничем не укрывают. Во-первых, это высокие деревья, во-вторых, они приспособлены [для климата средней полосы]», — отметила специалист.
Также эксперт сказала, что в Московской области возможно выращивать десертные сорта винограда. При этом насчитывается не менее 20 разновидностей, приспособленных для климата Центральной части страны.
KP.RU сообщил, что если раньше основной акцент на участке делался на урожай и практичность, то сегодня он превратился в пространство для самовыражения и создания гармоничного ландшафта, отодвинув традиционные грядки на второй план.