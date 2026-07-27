В Петербурге простились с журналистом Сергеем Шолоховым

В Санкт-Петербурге простились с российским телеведущим и журналистом Сергеем Шолоховым. Об этом 26 июля проинформировало ТАСС.
Церемония прошла в Воскресенской церкви на Смоленском кладбище. Горожане принесли большое количество цветов, а театр имени Миронова направил венок. Проститься с журналистом собрались около 100 человек.
«Сергей Шолохов был настоящим петербуржцем, память о нем всегда будет хранить наш город», — прозвучали слова губернатора Александра Беглова.
Напомним, что известность Шолохову принесла публицистическая программа «Пятое колесо». Также он запомнился зрителям как ведущий передачи «Тихий дом», посвященной кинематографу и культуре.
18 июля Шолохов умер после продолжительной болезни. Телеведущему было 67 лет.
Немногим ранее ушел из жизни в возрасте 74-х лет Чак Расселл, режиссер фильмов «Маска» и «Кошмар на улице Вязов 3».