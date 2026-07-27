Прославившийся на весь мир макак Панч отметил первый день рождения

Детёныш появился на свет 26 июля прошлого года в японском городе Итикава. Мать отказалась от него практически сразу после рождения. Сотрудники учреждения взяли уход за малышом на себя. Панчу подарили плюшевую игрушку, которую тот постоянно носил с собой.