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В Азовском районе Ростовской области ввели режим ЧС

В Ростовской области расширили зону действия режима ЧС.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области из-за последствий урагана продолжают действовать особые режимы. Режим чрезвычайной ситуации также ввели и в Азовском районе. Уточненную информацию на 23:00 26 июля опубликовал губернатор.

До этого ЧС уже объявили в Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах. Еще в четырех муниципалитетах действует режим повышенной готовности.

Ранее Юрий Слюсарь сообщил о том, что на ростовских котельных восстановили электроснабжение после урагана.

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