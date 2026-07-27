Старость не радость: Почему Ахеджакова, Филиппенко и Калныньш удрали на Запад, но тянут руки к рублю

Вряд ли Филиппенко получит доход на уровне Лии Меджидовны. Вероятно, он заработает за год менее 5 млн рублей. Впрочем, у него должна быть заначка. Перед тем как эмигрировать из России в Литву к дочери, он успел продать пару своих квартир за 150 млн рублей. Скорее всего, он тоже получает повышенную пенсию с надбавками. Причём ему ничто не помешает этими деньгами воспользоваться: он не иноагент, хотя наговорил и сделал всякого.