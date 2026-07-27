Белорусский врач назвала доступные продукты, которые будут «механической щеткой» для организма и выводят холестерин

Доступные белорусам продукты, которые хорошо выводят холестерин из организма, в интервью «Настаўніцкай газеце» назвала врач-диетолог, научный сотрудник Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольга Синякова.
По ее словам, для здоровья важна клетчатка, а это в первую очередь овощи. Клетчатка является механической щеткой для организма, связывает и выводит избыточный холестерин, вредные вещества, а также лишнюю глюкозу.
«Поэтому овощи жизненно необходимы больным сахарным диабетом 2-го типа и людям с атеросклеротическими поражениями сосудов», — подчеркнула врач-диетолог.
Кроме того, клетчатка является пребиотиком, своеобразной едой для кишечной микробиоты. А микробиота регулируют работу всего организма. Здоровье микробиоты напрямую влияет на иммунитет, эмоциональное состояние, вес.
Кроме того, клетчатка, содержащаяся в овощах, — это и антиоксидантная защита организма. Овощи содержат вещества (полифенолы и хлорофилл), защищающие мембраны клеток от агрессивного воздействия свободных радикалов. Это щит против старения, онкологии.
Мы писали, что белорусский врач назвал тяжелое, но безболезненное заболевание — угрозу жизни: «На симптомы люди не обращают внимание».
Кроме того, белорусский медицинский логопед объяснила, почему после инсульта человек может стать хамоватым и несдержанным.
А еще вот что произошло с родившей дома белоруской, которой пришлось делать ДНК-экспертизу, чтобы доказать родство с дочерью: «Не было свидетельства о рождении, ребенку отказали в приеме в учреждение образования».