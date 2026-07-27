27 июля в календаре: день пяти случайных встреч, ходьбы на ходулях и работника МФЦ

Если день дождливый, то будет лить еще семь дней или семь недель. Чайки плавают в водоемах — погода будет хорошей. Перед похолоданием пауки направляют свою паутину в сторону севера, при повышении температуры — к югу. Глухие раскаты грома — к небольшому дождю. Громкие — к затяжному ливню. Гром гремит долго, а дождь не идет — к граду. Глухой гром — к слабому дождю. Края кучевых облаков как бы лохматятся, их границы становятся нечеткими — к ухудшению погоды. Сухая погода обещает хорошую осень. Солнечный день — к благоприятной осени. Сухой воздух — к солнечной погоде. Вечером много летучих мышей — к жаркой погоде. Природа 27 июля имеет особую целебную силу. Поэтому этот день лучше всего провести за городом, в лесу или в парке. Путешествия и дальние поездки в этот день всем пойдут на пользу. Сильный дождь пошел — к обилию грибов в лесу. Начало сбора подосиновиков, груздей, боровиков и других съедобных грибов.