27 июля в календаре: день пяти случайных встреч, ходьбы на ходулях и работника МФЦ

Какой сегодня праздник.
День пяти случайных встреч День памяти Михаила Лермонтова День рождения гамбургера День памяти детей — жертв войны в Донбассе День работника МФЦ День ходьбы на ходулях День прогулки с домашними растениями День благодарности волынке Праздник иконы Божией Матери «Елисаветградская» День памяти святого апостола от 70-ти Акилы, епископа Гераклейского День памяти святого преподобного Стефана Махрищского День памяти преподобного Никодима Святогорца.
Именины.
Акила, Иван, Ираклий, Константин, Николай, Петр, Степан, Федор.
День Акилы.
Акила, память которого совершается в этот день, был апостолом от семидесяти (так называют непосредственных учеников Двенадцати апостолов). Акила, по происхождению иудей, родился в городе Понте, но долго жил в Риме, пока не был изгнан оттуда по велению императора Клавдия. Поселившись в Коринфе вместе с женой Присциллой, Акила познакомился со святым Павлом. Впоследствии апостол обратил супругов в христианство. Акила и Присцилла проводили в своем доме богослужения, распространяли христианскую веру и во многом помогали апостолу Павлу.
На Руси в этот день было принято угождать Полевому — невидимому духу, хозяину поля (по аналогии с Домовым). У последней полосы жатвы для него оставляли горшок каши, а на самой полосе — пучок ржи. Такой обряд считался залогом хорошего урожая на следующий год.
К этому времени «макушка лета» клонилась к спаду, погода становилась переменчивой. Часто на поля налетали ветры с вихрями и дожди с грозами — поэтому урожай нужно было сторожить, выходить дозором (отсюда второе название дня — Дозоры). Крестьяне думали, что в вихрях летает нечистая сила, а то и сам дьявол; если во время грозы в такой вихрь попадает молния — нечисть оборачивается домашним животным, птицей, а иногда и ребенком. Чтобы не принять беса за невинное создание и не дать ему напакостить, люди внимательно наблюдали за полями, особенно в непогоду.
Грозы на Руси боялись и потому, что от молний часто гибли люди — как от самих ударов, так и от пожаров. Впрочем, со временем научились различать: в одни деревья молнии ударяют чаще, чем в другие. Больше всего «небесный огонь» притягивают дубы, ели, сосны и березы — то есть те деревья, корни которых уходят глубоко в землю и которые из-за этого становятся своего рода природными антеннами. А вот в тополь и орешник молния попадает крайне редко. Люди это знали и считали самым надежным убежищем от грозы невысокий кустарник.
От грозы и от вихрей спасались и заговорами. «Ветры и вихри налетные, наносные, набродные, незаведомые, полдневные, лесовые, болотные, луговые, пошлю я вас во чисты поля, во сини моря, во гнилы болота. Не я вас высылаю, высылает вас Матушка Пресвятая Богородица», — так звучал один из них.
После обильных гроз и дождей начинали расти грибы, поэтому детей, не занятых в полевых работах, отправляли в лес. Взрослым же, как правило, было не до этого — хватало дел с уборкой урожая и сенокосом.
События.
1147 год — основан город Москва.
1656 год — Бенедикт Спиноза изгнан из иудейской общины Амстердама и предан анафеме.
1694 год — основан Банк Англии.
1794 год — во Франции произошел Термидорианский переворот.
1827 год — в России создано первое страховое общество.
1830 год — во Франции началась Июльская буржуазная революция.
1836 год — в Москве началось строительство Храма Христа Спасителя.
1900 год — день рождения гамбургера.
1920 год — впервые использован радиокомпас для авиационной навигации.
1921 год — впервые получен инсулин.
1934 год — город Верхнеудинск переименован в Улан-Удэ.
1947 год — впервые состоялся полет первого реактивного бомбардировщика Ту-12.
1952 год — состоялось торжественное открытие Волго-Донского канала.
1985 год — осуществлен первый полет спортивно-пилотажного акробатического самолета СУ-26М.
2010 год — в Киргизии принята новая конституция.
2012 год — открылись XXX летние Олимпийские игры в Лондоне (Великобритания).
В этот день родились.
Шарлотта Корде (1768 — 1793 г.), французская дворянка, жирондистка, убийца Жана-Поля Марата.
Денис Давыдов (1784 — 1839 г.), русский поэт, мемуарист, генерал-лейтенант, партизан.
Александр Дюма-сын (1824 — 1895 г.), французский драматург.
Людвиг Нобель (1831 — 1888 г.), шведский предприниматель и изобретатель, брат Альфреда Нобеля.
Владимир Короленко (1853 — 1921 г.), русский писатель, журналист, публицист и общественный деятель.
Николай Черкасов (1903 — 1966 г.), советский актер театра и кино, Народный артист СССР.
Людмила Руденко (1904 — 1986 г.), советская шахматистка, 2-я чемпионка мира по шахматам, международный гроссмейстер.
Николай Кузнецов (1911 — 1944 г.), советский разведчик, Герой Советского Союза.
Жан Бодрийяр (1929 — 2007 г.), французский социолог, культуролог и философ-постмодернист.
Марис Лиепа (1936 — 1989 г.), советский артист балета, балетный педагог, актер, Народный артист СССР.
Анастасия Вознесенская (1943 — 2022 г.), советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РФ.
Пегги Флеминг (1948 г.), американская фигуристка, олимпийская чемпионка.
Юрий Хой (1964 — 2000 г.), советский рок-музыкант, лидер группы «Сектор Газа».
Народные приметы.
Если день дождливый, то будет лить еще семь дней или семь недель. Чайки плавают в водоемах — погода будет хорошей. Перед похолоданием пауки направляют свою паутину в сторону севера, при повышении температуры — к югу. Глухие раскаты грома — к небольшому дождю. Громкие — к затяжному ливню. Гром гремит долго, а дождь не идет — к граду. Глухой гром — к слабому дождю. Края кучевых облаков как бы лохматятся, их границы становятся нечеткими — к ухудшению погоды. Сухая погода обещает хорошую осень. Солнечный день — к благоприятной осени. Сухой воздух — к солнечной погоде. Вечером много летучих мышей — к жаркой погоде. Природа 27 июля имеет особую целебную силу. Поэтому этот день лучше всего провести за городом, в лесу или в парке. Путешествия и дальние поездки в этот день всем пойдут на пользу. Сильный дождь пошел — к обилию грибов в лесу. Начало сбора подосиновиков, груздей, боровиков и других съедобных грибов.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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