Продажи молочной продукции за рубеж выросли на 14%

В январе—мае 2026 года экспорт молочной продукции из России составил 104 тыс. тонн, увеличившись год к году на 14%, подчитали в федеральном центре «Агроэкспорт». В денежном выражении рост составил 19%, до $245 млн. 28% выручки от молочного экспорта сформировали сыры и творог, 23% — кисломолочные продукты, 15% — мороженое, 10% — доля молока и сливок, по 8% — сухое молоко и сухая молочная сыворотка.