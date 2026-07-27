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Заказы иностранной техники выросли на 28%

В России восстанавливается спрос на зарубежную электронику, следует из данных CDEK.Shopping. В первом полугодии 2026 года ее оборот вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число заказов увеличилось на 28%, тогда как годом ранее за тот же период показатель сократился на 4%. Одновременно средний чек по электронике снизился на 17% и составил 45,9 тыс. руб.

В России восстанавливается спрос на зарубежную электронику, следует из данных CDEK.Shopping. В первом полугодии 2026 года ее оборот вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число заказов увеличилось на 28%, тогда как годом ранее за тот же период показатель сократился на 4%. Одновременно средний чек по электронике снизился на 17% и составил 45,9 тыс. руб.

Лидерами среди категорий в 2026 году стали наушники и аудиотехника, на которые пришлось 32,15% всех заказов, год назад первое место занимали компьютеры и комплектующие с долей 35,98%, однако сейчас их доля сократилась. В пятерку крупнейших также вошли аксессуары для электроники (10,13%), «умные» гаджеты (7,3%) и смартфоны (5,64%). Самым популярным брендом остается Apple с долей 28,59% заказов. На второе место поднялся Xiaomi, который отсутствовал в пятерке лидеров годом ранее. Далее — Ray-Ban, Asus и Oura.

География заказов практически не изменилась: США сохранили лидерство и увеличили долю с 60,25% до 73,25%. Китай остался на втором месте, однако его доля снизилась с 32,26% до 21,67%. В пятерку крупнейших поставщиков также вошли Гонконг (3,23%), ОАЭ (1,43%) и Вьетнам (0,23%).

Подробнее — в материале «Ъ» «Электроника обернулась через границу».

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