Заказы иностранной техники выросли на 28%

Лидерами среди категорий в 2026 году стали наушники и аудиотехника, на которые пришлось 32,15% всех заказов, год назад первое место занимали компьютеры и комплектующие с долей 35,98%, однако сейчас их доля сократилась. В пятерку крупнейших также вошли аксессуары для электроники (10,13%), «умные» гаджеты (7,3%) и смартфоны (5,64%). Самым популярным брендом остается Apple с долей 28,59% заказов. На второе место поднялся Xiaomi, который отсутствовал в пятерке лидеров годом ранее. Далее — Ray-Ban, Asus и Oura.