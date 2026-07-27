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В России предложили расширить трудовые гарантии для матерей: что известно

В Госдуме хотят защитить от увольнения женщин с детьми до 8 лет.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме выступили с инициативой расширить трудовые гарантии для матерей: возраст ребенка, при котором запрещено увольнение по инициативе работодателя, предлагается поднять с 3 до 8 лет. Соавторами инициативы выступили депутаты Дмитрий Гусев и Ярослав Нилов. Документ направлен в правительство для получения официального отзыва. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

Авторы инициативы предлагают расширить трудовые гарантии для матерей и кормильцев многодетных семей: возраст ребенка увеличивается с 3 до 8 лет, а планка для многодетных семей — с 14 до 16 лет. При этом уточняется, что защита от увольнения действует только при условии фактического воспитания ребенка, а не формального его наличия.

Как указано в пояснительной записке, существующая норма до 3 лет почти не работает на практике из-за совпадения с декретным отпуском. Поэтому предлагается ориентироваться на реальные потребности семьи — дошкольный и школьный старт, требующие максимального участия матери.

Нилов рассказал, что нынешние возрастные рамки закона зачастую не учитывают действительные нужды семей в России.

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