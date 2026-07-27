В России предложили расширить трудовые гарантии для матерей: что известно

Авторы инициативы предлагают расширить трудовые гарантии для матерей и кормильцев многодетных семей: возраст ребенка увеличивается с 3 до 8 лет, а планка для многодетных семей — с 14 до 16 лет. При этом уточняется, что защита от увольнения действует только при условии фактического воспитания ребенка, а не формального его наличия.