В ОП призвали оборудовать в аэропортах дополнительные зоны для семей с детьми

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Специальные пространства, предназначенные для семей с детьми, следует оборудовать в чистых зонах аэропортов. Такое предложение ТАСС высказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам семьи, гендиректор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко.
«Необходимо разместить комнаты матери и ребенка в чистых зонах аэропортов, а не только в зонах регистрации. Сейчас, когда возникают задержки с рейсами, иногда даже многочасовые, родителям нужно где-то находиться с детьми, и они, как правило, находятся в залах общего ожидания», — сказал эксперт.
Рыбальченко добавил, что также нужно оснастить чистые зоны аэропорта игровыми пространствами для детей.
Кроме того, продолжил общественник, подобные семейноцентричные места должны быть обозначенными как таковые. «Должны появиться обозначения для семей с детьми, эти знаки нужны, чтобы родители точно знали, что они с детьми могут находиться в этих местах», — заключил собеседник агентства.