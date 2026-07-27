В ОП призвали оборудовать в аэропортах дополнительные зоны для семей с детьми

«Необходимо разместить комнаты матери и ребенка в чистых зонах аэропортов, а не только в зонах регистрации. Сейчас, когда возникают задержки с рейсами, иногда даже многочасовые, родителям нужно где-то находиться с детьми, и они, как правило, находятся в залах общего ожидания», — сказал эксперт.