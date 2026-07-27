Диетолог рассказал о скрытой опасности огурцов

Огурцы, несмотря на то, что их считают безобидным продуктом, тоже имеют скрытые риски. Об этом aif.ru сообщила диетолог Антон Поляков.
«Людям со склонностью к образованию камней в почках нужно проявлять умеренность. В огурцах присутствуют оксалаты, и их избыток может повысить риск камнеобразования», — сказал он.
Кроме того, добавил специалист, при синдроме избыточного бактериального роста огурцы гипотетически могут вызвать метеоризм, вздутие и ощутимый дискомфорт. Людям с таким диагнозом не стоит увлекаться ими.
Life.ru отметил, что горечь у огурцов не является случайностью и сортовым браком. Это защитная реакция самого растения. В стрессовой ситуации овощ активно вырабатывает особое вещество — алкалоид кукурбитацин, который и придает плодам такой вкус.