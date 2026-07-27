Названы признаки заражения паразитами

Общее название заболеваний, вызываемых паразитическими червями (гельминтами), обитающими в организме человека, — гельминтоз. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала врач Наталья Турская, назвав признаки заражения паразитами.
«Клиническая картина гельминтозов крайне разнообразна и зависит от вида паразита, его локализации и количества особей. На ранних стадиях болезнь может протекать бессимптомно», — сказала она.
По ее словам, позже появляются общие признаки интоксикации: слабость, повышенная утомляемость, бледность кожи, головные боли, нарушения сна и снижение аппетита.
При кишечных формах гельминтоза нередко наблюдаются боли в животе, вздутие, тошнота, запоры или диарея. У детей могут появляться признаки задержки роста и снижения массы тела.
KP.RU сообщил, что заражение острицами происходит от больного человека через грязные руки и предметы, а аскаридоз передается через почву, где загрязненные яйцами глистов овощи, фрукты и зелень.