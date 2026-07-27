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Названы признаки заражения паразитами

Клиническая картина гельминтозов крайне разнообразна.

Источник: Комсомольская правда

Общее название заболеваний, вызываемых паразитическими червями (гельминтами), обитающими в организме человека, — гельминтоз. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала врач Наталья Турская, назвав признаки заражения паразитами.

«Клиническая картина гельминтозов крайне разнообразна и зависит от вида паразита, его локализации и количества особей. На ранних стадиях болезнь может протекать бессимптомно», — сказала она.

По ее словам, позже появляются общие признаки интоксикации: слабость, повышенная утомляемость, бледность кожи, головные боли, нарушения сна и снижение аппетита.

При кишечных формах гельминтоза нередко наблюдаются боли в животе, вздутие, тошнота, запоры или диарея. У детей могут появляться признаки задержки роста и снижения массы тела.

KP.RU сообщил, что заражение острицами происходит от больного человека через грязные руки и предметы, а аскаридоз передается через почву, где загрязненные яйцами глистов овощи, фрукты и зелень.