«Это поступок»: Анастасия Волочкова показала посылку от Виктории Бони

Балерина Анастасия Волочкова на своей странице в соцсети показала посылку от блогерши Виктории Бони. Она рассказала, что бывшая участница «Дома‑2» передала ей подарок с запиской.
— Мне так захотелось хайлайтер, и Вика передала целую посылку. Блески для губ, румяшки. Кисточка у меня есть, и вот масло для губ. Вика, спасибо тебе большое! Ты настоящий друг и очень хороший человек, — заявила артистка.
Особенно ее тронула записка от руки.
— Мне так трогательно было! Ты мне написала открытку — прям вот сама, своими руками, — отметила Волочкова.
Знаменитость записала благодарственное видео, расставив подарки в гостиной своего особняка.
— Это поступок. Спасибо тебе большое! Летела из другой страны эта посылка, и теперь она у меня. Я очень ценю внимание и добро, — обратилась к Боне балерина.
Ранее Анастасия Волочкова пожаловалась, что не может оформить пенсионные выплаты, несмотря на 30-летнюю творческую карьеру. По ее словам, для получения пенсии ей не хватает всего полгода официального трудового стажа.