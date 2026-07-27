«Это поступок»: Анастасия Волочкова показала посылку от Виктории Бони

— Мне так захотелось хайлайтер, и Вика передала целую посылку. Блески для губ, румяшки. Кисточка у меня есть, и вот масло для губ. Вика, спасибо тебе большое! Ты настоящий друг и очень хороший человек, — заявила артистка.