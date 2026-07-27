Трамп похвастался количеством боеприпасов: их больше, чем требуется

США обладают более чем достаточным количеством боеприпасов, заявил президент Дональд Трамп. Этой темы американский лидер коснулся, комментируя информацию о том, что Вашингтон отказался от возобновления полномасштабных боевых действий против Ирана из-за недостатка боеприпасов.
«У нас намного больше боеприпасов, чем у кого-либо в мире, и намного больше, чем нам требуется», — сказал Трамп изданию The Wall Street Journal (WSJ).
Напомним, Трамп еще в пятницу, 24 июля распорядился остановить удары по Ирану. Издание Axios считает, что это может быть и дипломатический жест, и признак того, что «нынешний уровень ударов США достиг предела эффективности».
При этом Трамп заявил, что Иран после атак США утратил возможность производить вооружения, так как США уничтожили 84% потенциала этой страны по производству оружия.
Ранее Трамп информировал, что США израсходовали боеприпасов на $250 млн при последних ударах по Ирану.