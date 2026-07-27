В ГД объяснили, какие гаражи попадают под гаражную амнистию

Крашенинников объяснил, что многоуровневые парковки не попадают под гаражную амнистию, так как являются другими сооружениями. Также под действие закона не попадают гаражи под многоквартирными домами и гаражи-ракушки. «Вот эти ракушки, вот эти истории с некапитальным строением, они не попадают», — рассказал депутат.