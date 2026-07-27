В ГД объяснили, какие гаражи попадают под гаражную амнистию

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Гаражная амнистия распространяется только на капитальные гаражи и земельные участки под ними. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).
«Речь идет только о капитальных гаражах, о земле — там же еще земельный участок. Вот о таких сооружениях», — сказал Крашенинников.
Он отметил, что пик создания таких гаражей пришелся на 1970−1980-е годы. При этом создавались они легально, но в итоге оказались «вне всех правил», добавил депутат.
По его словам, по гаражной амнистии оформлено уже почти 800 тыс. таких гаражей. «И мы считаем, что еще даже половина не прошла [процедуру регистрации]. Поэтому мы и продлеваем», — подчеркнул парламентарий.
Крашенинников объяснил, что многоуровневые парковки не попадают под гаражную амнистию, так как являются другими сооружениями. Также под действие закона не попадают гаражи под многоквартирными домами и гаражи-ракушки. «Вот эти ракушки, вот эти истории с некапитальным строением, они не попадают», — рассказал депутат.
Ранее Совет Федерации одобрил закон о продлении гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Документ был инициирован первым вице-спикером Совета Федерации, секретарем генсовета партии «Единая Россия» Владимиром Якушевым и Крашенинниковым.