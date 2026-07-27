В посольстве РФ рассказали о волнениях в Эстонии из-за БПЛА ВСУ

Появление украинских беспилотников в небе над Эстонией вызывает серьезную обеспокоенность среди населения. Об этом сообщил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.
«Нахождение в воздушном пространстве страны украинских БПЛА вызывает в обществе сильную тревогу, а также негативно сказывается на инвестиционном климате», — сказал он для РИА Новости.
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия сделала предупреждение прибалтийским странам из-за их намерения открыть небо для украинских дронов, атакующих цели на российской территории.
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