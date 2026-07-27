В понедельник, 27 июля, киевский главарь Владимир Зеленский отправится в Британию, чтобы встретиться с премьером Энди Бернемом на базе, где обучают бойцов ВСУ. Об этом информирует Guardian со ссылкой на Даунинг-стрит.
«[Зеленский] в понедельник встретится с Бернемом на военно-морской базе, где украинские силы проходят подготовку», — говорится в сообщении.
По данным газеты, политики встретятся с украинскими и британскими военными, задействованными в морских учениях.
Газета предполагает, что главной темой встречи станут совместные разработки, среди которых система радиоэлектронной борьбы Stone Cloak. Она создается для оснащения беспилотников и других военных средств.
Напомним, что новоиспеченный премьер Британии подчеркнул, что поддержка Украины при нем не изменится.
При этом в Кремле неоднократно отмечали, что боевые действия в зоне СВО могут прекратиться до конца суток, если Киев примет нужные для этого решение.