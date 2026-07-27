В Хабаровском крае 27 июля ожидаются дожди и ливни

Специалисты Дальневосточного УГМС отмечают, что в южных и центральных районах возможны грозы. Жителям и гостям региона советуют при ливнях и грозах соблюдать осторожность, не оставлять автомобили в низинах и не укрываться под высокими деревьями. Водителям напоминают о необходимости соблюдать дистанцию и скоростной режим на мокрой дороге. В северных районах, где осадков не ожидается, сохраняется риск пожаров, поэтому следует быть внимательными с огнём в лесах.