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В Хабаровском крае 27 июля ожидаются дожди и ливни

В Хабаровске кратковременный дождь, воздух прогреется до +29 градусов.

Источник: Комсомольская правда

По данным Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 июля на территории Хабаровского края опасных метеоявлений не прогнозируется. Однако погода будет разной в зависимости от района. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В Хабаровске завтра днём ожидается кратковременный дождь. Ночью температура воздуха составит от +17 до +19 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до +27…+29 градусов. Ветер южный и юго-восточный, 4−10 метров в секунду.

В южных районах края днём местами пройдёт кратковременный дождь, возможны ливни. Ночная температура установится на отметках от +15 до +20 градусов. Днём воздух прогреется до +25…+30 градусов. Ветер юго-восточный, 5−10 метров в секунду.

В центральных районах региона также ожидаются кратковременные дожди, местами ливни. Ночью температура составит от +9 до +19 градусов. Днём воздух прогреется от +22 до +29 градусов. Ветер юго-восточный, 4−11 метров в секунду.

В северных районах Хабаровского края осадков не предвидится. Ночная температура там колеблется от +9 до +16 градусов. Днём воздух прогреется от +17 до +29 градусов. Ветер восточный и юго-восточный, 3−10 метров в секунду.

Специалисты Дальневосточного УГМС отмечают, что в южных и центральных районах возможны грозы. Жителям и гостям региона советуют при ливнях и грозах соблюдать осторожность, не оставлять автомобили в низинах и не укрываться под высокими деревьями. Водителям напоминают о необходимости соблюдать дистанцию и скоростной режим на мокрой дороге. В северных районах, где осадков не ожидается, сохраняется риск пожаров, поэтому следует быть внимательными с огнём в лесах.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru