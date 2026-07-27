Россиян ждут новые правила обслуживания в самолётах с 1 марта 2027 года

Напомним, что с 1 сентября 2026 года вступят в силу другие нормы для маломобильных пассажиров. Бесплатное бронирование мест станет доступно уже на этапе покупки билета, а сопровождающим ветеранов СВО и других нуждающихся пассажиров соседнее место предоставят без доплат.