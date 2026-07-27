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Россиян ждут новые правила обслуживания в самолётах с 1 марта 2027 года

Минтранс: в самолётах будут показывать фильмы с субтитрами с марта 2027 года.

Источник: Комсомольская правда

С 1 марта 2027 года в самолетах в России часть кинофильмов будут показывать с субтитрами и тифлокомментариями. Об этом говорится в приказе Минтранса, передает РИА Новости.

«В случае если перевозчик осуществляет на борту воздушного судна показ фильмов, часть определенных перевозчиком фильмов должна иметь субтитры для пассажиров из числа инвалидов по слуху и тифлокомментарии для пассажиров из числа инвалидов по зрению на русском языке», — следует текст приказа.

Напомним, что с 1 сентября 2026 года вступят в силу другие нормы для маломобильных пассажиров. Бесплатное бронирование мест станет доступно уже на этапе покупки билета, а сопровождающим ветеранов СВО и других нуждающихся пассажиров соседнее место предоставят без доплат.

В свою очередь серийное производство самолета SJ-100 с отечественными комплектующими начнется осенью 2026 года. Борт стал обновленной версией Sukhoi Superjet 100.