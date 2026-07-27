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Стало известно, сколько выходных дней будет в 2027 году

Россиян ждут 118 выходных дней в 2027 году.

Источник: Комсомольская правда

При пятидневной рабочей неделе в 2027 году у россиян будет 118 выходных дней. Об этом сообщил доцент Юридического института РУДН Петр Петкилев.

«По общему количеству нерабочих дней в 2027 году пока преобладает расчет из 118 дней», — сказал специалист для РИА Новости.

По его уточнениям, речь идет о предварительных данных из проекта производственного календаря, подготовленного Министерством труда.

Петкилев добавил, что пока эти сведения носят предварительный характер. Итоговое утверждение календаря запланировано на осень. Однако, по мнению эксперта, существенных корректировок в документ вноситься не будет.

Напомним, что для россиян на пятидневке в 2027 году будет 247 рабочих дней. Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. При этом 31 декабря станет выходным днем из-за переноса.