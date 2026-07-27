Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Никита Пресняков прилетел на отдых в Испанию к отцу, его жене и братьям

Певец Владимир Пресняков сейчас отдыхает в Испании с семьей. Его жена Наталья Подольская показала, как компания проводит время на курорте. К звездной семье прилетел сын артиста от певицы Кристины Орбакайте Никита.

Певец Владимир Пресняков сейчас отдыхает в Испании с семьей. Его жена Наталья Подольская показала, как компания проводит время на курорте. К звездной семье прилетел сын артиста от певицы Кристины Орбакайте Никита.

Подольская опубликовала на своей странице в соцсети семейное фото, на котором запечатлена с супругом, их сыновьями, 11-летним Артемием и пятилетним Иваном, и Никитой Пресняковым.

Певица выбрала романтичный отпускной образ, надев белый костюм с мини-юбкой. Ее муж предпочел стиль кэжуал, его примеру последовали и младшие сыновья. Никита предстал в «рокерском» образе с массивной цепью на шее.

На днях возлюбленная Никиты Преснякова Карина Филимонова разместила на своей странице в соцсети свежие фотографии. Она опубликовала селфи с артистом и своим маленьким сыном Лукой во время их путешествия в горы.

По ее словам, они решили отправиться в поход без долгой подготовки. Маршрут оказался непростым: подъем по каменистой тропе занял около часа, а по дороге существовал риск встретить змей.