Никита Пресняков прилетел на отдых в Испанию к отцу, его жене и братьям

Певец Владимир Пресняков сейчас отдыхает в Испании с семьей. Его жена Наталья Подольская показала, как компания проводит время на курорте. К звездной семье прилетел сын артиста от певицы Кристины Орбакайте Никита.
Подольская опубликовала на своей странице в соцсети семейное фото, на котором запечатлена с супругом, их сыновьями, 11-летним Артемием и пятилетним Иваном, и Никитой Пресняковым.
Певица выбрала романтичный отпускной образ, надев белый костюм с мини-юбкой. Ее муж предпочел стиль кэжуал, его примеру последовали и младшие сыновья. Никита предстал в «рокерском» образе с массивной цепью на шее.
На днях возлюбленная Никиты Преснякова Карина Филимонова разместила на своей странице в соцсети свежие фотографии. Она опубликовала селфи с артистом и своим маленьким сыном Лукой во время их путешествия в горы.
По ее словам, они решили отправиться в поход без долгой подготовки. Маршрут оказался непростым: подъем по каменистой тропе занял около часа, а по дороге существовал риск встретить змей.