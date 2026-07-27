Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ребенка вызволили из бетонной западни в Хабаровске

На прошлой неделе девочка-подросток купалась с друзьями в карьере в районе Пятой площадки, когда ее нога застряла в расщелине обломков бетонной конструкции. Спасатели МЧС вплавь добирались до ребенка. Операция по вызволению длилась несколько часов. По завершении девочку передали бригаде медиков.

На прошлой неделе девочка-подросток купалась с друзьями в карьере в районе Пятой площадки, когда ее нога застряла в расщелине обломков бетонной конструкции. Спасатели МЧС вплавь добирались до ребенка. Операция по вызволению длилась несколько часов. По завершении девочку передали бригаде медиков.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше