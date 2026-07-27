Ребенка вызволили из бетонной западни в Хабаровске

На прошлой неделе девочка-подросток купалась с друзьями в карьере в районе Пятой площадки, когда ее нога застряла в расщелине обломков бетонной конструкции. Спасатели МЧС вплавь добирались до ребенка. Операция по вызволению длилась несколько часов. По завершении девочку передали бригаде медиков.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше