Яблоки оставь себе: Как на самом деле делят теплицу, урожай и деревья при разводе

Поэтому при разделе имущества вопрос ставится не о том, кому достанется каждая яблоня или туя, а о том, кому перейдёт сам земельный участок. Если участок после раздела переходит одному из супругов, вместе с ним ему достаются и все многолетние насаждения. Второй супруг вправе претендовать не на сами деревья, а на денежную компенсацию стоимости своей доли, если участок признан совместной собственностью.