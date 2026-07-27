В Комсомольске-на-Амуре водитель МАЗа врезался в теплотрассу и погиб

В Комсомольске-на-Амуре произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Сегодня в 3 часа 15 минут на Т-образном перекрёстке улиц Радищева и Ленинградской грузовой автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в павильон теплового пункта. В результате удара прорвало трубу горячего водоснабжения. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По предварительным данным, 36-летний водитель МАЗ ТКМ 630 двигался по улице Радищева в сторону Ленинградской. Он не выбрал безопасную скорость, которая позволяла бы контролировать движение. На перекрёстке машина вылетела за пределы дороги и врезалась в строение теплового пункта 18/5.
После удара начался порыв трубы с горячей водой. Водитель попал под напор кипятка и скончался на месте. Его 44-летний пассажир получил тяжёлые травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. Сейчас врачи борются за его жизнь.
На месте происшествия работают сотрудники городской Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.
Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции УМВД России по Комсомольску-на-Амуре Наталья Тарасова напомнила водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, особенно в ночное время и на незнакомых участках дорог.
— Выбор безопасной скорости — это обязанность каждого водителя, — отметила Наталья Тарасова. — Превышение скорости и потеря контроля над транспортным средством могут привести к трагическим последствиям.
Проверка по факту ДТП продолжается, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.
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