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Юрист объяснил, кому можно раньше уходить с работы

Юрист Меркулов объяснил, что право уйти с работы раньше имеют инвалиды.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Право уйти с работы раньше по закону есть у инвалидов, работников с вредными условиями труда, несовершеннолетних и женщин с детьми. Однако неформально такую возможность получают и другие сотрудники, рассказал агентству «Прайм» кандидат юридических наук Михаил Меркулов.

Согласно Трудовому кодексу, работникам с вредными условиями труда (3-й и 4-й степени), а также инвалидам первой и второй групп сокращенный рабочий день оплачивается как полный, поэтому они вправе уходить раньше без потери в зарплате. Для несовершеннолетних и женщин с детьми оплата пропорциональна отработанному времени.

Кроме того, покинуть рабочее место раньше могут те, кто оформил отпуск за свой счёт или отгулы за переработки, а также работники со свободным графиком по договору. Руководители высшего звена и ключевые специалисты часто уходят раньше без оформления — главное, чтобы результат оправдывал доверие работодателя.

«Ради результативности таких сотрудников работодатели закрывают глаза на ранний уход и поздний приход», — пояснил Меркулов.

Самая распространённая практика — устная договоренность с руководителем в коллективах с высоким уровнем доверия, когда гибкий график становится инструментом мотивации, добавил юрист.