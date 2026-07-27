Юрист объяснил, кому можно раньше уходить с работы

Кроме того, покинуть рабочее место раньше могут те, кто оформил отпуск за свой счёт или отгулы за переработки, а также работники со свободным графиком по договору. Руководители высшего звена и ключевые специалисты часто уходят раньше без оформления — главное, чтобы результат оправдывал доверие работодателя.