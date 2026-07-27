Юрист объяснил, кому можно раньше уходить с работы

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Право уйти с работы раньше по закону есть у инвалидов, работников с вредными условиями труда, несовершеннолетних и женщин с детьми. Однако неформально такую возможность получают и другие сотрудники, рассказал агентству «Прайм» кандидат юридических наук Михаил Меркулов.
Согласно Трудовому кодексу, работникам с вредными условиями труда (3-й и 4-й степени), а также инвалидам первой и второй групп сокращенный рабочий день оплачивается как полный, поэтому они вправе уходить раньше без потери в зарплате. Для несовершеннолетних и женщин с детьми оплата пропорциональна отработанному времени.
Кроме того, покинуть рабочее место раньше могут те, кто оформил отпуск за свой счёт или отгулы за переработки, а также работники со свободным графиком по договору. Руководители высшего звена и ключевые специалисты часто уходят раньше без оформления — главное, чтобы результат оправдывал доверие работодателя.
«Ради результативности таких сотрудников работодатели закрывают глаза на ранний уход и поздний приход», — пояснил Меркулов.
Самая распространённая практика — устная договоренность с руководителем в коллективах с высоким уровнем доверия, когда гибкий график становится инструментом мотивации, добавил юрист.