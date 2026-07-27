Глава Рособрнадзора исключил возможность отмены ЕГЭ в 2027 году

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Единый государственный экзамен в 2027 году состоится, отмены аттестации не планируется, заявил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Конечно, ЕГЭ-2027 состоится», — сказал Музаев, добавив, что отмены аттестации не планируется.
Глава Рособрнадзора отметил, что о серьезных изменениях в ЕГЭ школьникам сообщают заранее, чтобы девятиклассники знали, что их ожидает через два года.
Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что экзаменационная кампания 2026 года прошла в штатном режиме, без серьезных сбоев.