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Глава Рособрнадзора исключил возможность отмены ЕГЭ в 2027 году

Глава Рособрнадзора Музаев исключил возможность отмены ЕГЭ в 2027 году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Единый государственный экзамен в 2027 году состоится, отмены аттестации не планируется, заявил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Конечно, ЕГЭ-2027 состоится», — сказал Музаев, добавив, что отмены аттестации не планируется.

Глава Рособрнадзора отметил, что о серьезных изменениях в ЕГЭ школьникам сообщают заранее, чтобы девятиклассники знали, что их ожидает через два года.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что экзаменационная кампания 2026 года прошла в штатном режиме, без серьезных сбоев.