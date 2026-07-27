Британия намерена передать Киеву права на систему для защиты беспилотников

Лондон планирует передать Киеву права на интеллектуальную собственность, связанную с британской системой радиоэлектронной борьбы Stone Cloak. Об этом говорится в сообщении офиса премьер-министра Энди Бернэма.
Как уточняется, официальное заявление последует 27 июля на британской ВМБ во время приезда Зеленского.
По уточнениям, передача прав на Stone Cloak позволит запустить ее «промышленное производство». Сама система РЭБ размером с планшет затрудняет обнаружение дронов. Британское Минобороны уже передало украинским военнослужащим тысячи подобных приборов.
По данным Guardian, 27 июля киевский главарь Владимир Зеленский отправится в Британию. Там он намерен встретиться с Бернемом на военной базе, где обучают бойцов ВСУ. Издание прогнозировало, что политик могут обсудить тему совместных разработок, среди которых Stone Cloak.