По данным Guardian, 27 июля киевский главарь Владимир Зеленский отправится в Британию. Там он намерен встретиться с Бернемом на военной базе, где обучают бойцов ВСУ. Издание прогнозировало, что политик могут обсудить тему совместных разработок, среди которых Stone Cloak.