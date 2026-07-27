Эксперт Арамилев: собака может спровоцировать нападение тигра на человека

Он отметил, что в подобных ситуациях целью тигра обычно является именно собака, однако человек также может пострадать. «Зачастую собаки прячутся в ногах у хозяина. Тигр бежит за ней, затормозить он быстро не может. Иногда врезается в человека, дистанция сокращается. Он может даже прикусить, ударить лапой», — пояснил эксперт.