Эксперт Арамилев: собака может спровоцировать нападение тигра на человека

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Наличие собаки рядом с человеком может стать одной из причин нападения тигра, поскольку хищник воспринимает их как своих природных конкурентов. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор АНО «Центр “Амурский тигр” Сергей Арамилев.
«Для тигра собака — это волк, волк — это конкурент. Да, это странный волк, что-то непонятное, но все равно тигр понимает, что это тот объект, который может нанести вред его кормовой базе, и он его уничтожает», — сказал Арамилев.
Он отметил, что в подобных ситуациях целью тигра обычно является именно собака, однако человек также может пострадать. «Зачастую собаки прячутся в ногах у хозяина. Тигр бежит за ней, затормозить он быстро не может. Иногда врезается в человека, дистанция сокращается. Он может даже прикусить, ударить лапой», — пояснил эксперт.
Специалист рекомендовал владельцам собак соблюдать особую осторожность при посещении мест обитания крупных хищников. «При обнаружении следов тигра нужно взять собаку на привязь либо посадить в автомобиль и избрать другой маршрут для путешествия», — подчеркнул Арамилев.