«Известия»: российская вакцина от лихорадки Эбола защищает от штамма Бундибугио

По словам Логунова, для дальнейшей работы над вакциной необходим патоген, который циркулирует в Африке сейчас. «В конце концов нужен возбудитель, против которого мы защищаем. Это зависит от того, как появится штамм в РФ. Если Африка действительно проявит интерес и готова его передать, то в Центре Гамалеи все готово для исследований», — подчеркнул специалист.