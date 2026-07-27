В Госсовете призвали формировать госзаказ на патриотическую мультипликацию

Костюк подчеркнула, что при создании детского контента необходимо учитывать особенности восприятия информации разными возрастными группами. «Эти навыки формируются в детстве, поэтому важно, чтобы их развитием занимались специалисты, разбирающиеся в возрастной педагогике и особенностях детского мышления. Они смогут не только не навредить, но и помочь ребенку расти, укреплять его способности и поддерживать на этом пути», — отметила она.