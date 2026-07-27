В Госсовете призвали формировать госзаказ на патриотическую мультипликацию

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Четкий государственный заказ, а также контроль за его исполнением необходимы для развития отечественной патриотической мультипликации. Об этом ТАСС сообщила председатель подкомиссии Госсовета «О механизмах региональной политики по сохранению исторической памяти с учетом современных вызовов», губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк.
«Здесь, как и всегда, нужны ясные цели, четкая задача, конкретный заказ от государства и строгий контроль. Детской мультипликацией должны заниматься специалисты, понимающие возрастную педагогику и особенности детского мышления. Важно не навредить, а укрепить и поддержать ребенка, способствуя его дальнейшему развитию», — отметила она.
По словам Костюк, сейчас подкомиссия Госсовета готовит предложения по развитию отечественной мультипликации. Этой работой, в частности, занимается мультипликатор и режиссер Олег Рой, который входит в состав подкомиссии.
Костюк подчеркнула, что при создании детского контента необходимо учитывать особенности восприятия информации разными возрастными группами. «Эти навыки формируются в детстве, поэтому важно, чтобы их развитием занимались специалисты, разбирающиеся в возрастной педагогике и особенностях детского мышления. Они смогут не только не навредить, но и помочь ребенку расти, укреплять его способности и поддерживать на этом пути», — отметила она.