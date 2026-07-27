ЛДПР просит обязать муниципалитеты создавать площадки для строительного мусора

Как отметил в беседе с ТАСС Слуцкий, строительные отходы не относятся к твердым коммунальным отходам, поэтому их вывоз не включен в тариф регионального оператора. «Выбрасывать такие отходы в обычный мусорный бак во дворе запрещено — за это грозят штрафы до 3 тыс. рублей для граждан и до 250 тыс. рублей для юридических лиц. Но и легально избавиться от строительного мусора во многих городах страны крайне сложно: его вывоз не входит в тариф ЖКХ, стоит дорого, а специализированных площадок и доступных пунктов приема зачастую просто нет», — подчеркнул он.