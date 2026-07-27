ЛДПР просит обязать муниципалитеты создавать площадки для строительного мусора

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. ЛДПР предложила обязать муниципалитеты создавать специализированные площадки или лицензированные пункты приема строительных отходов с доступными тарифами для населения и малого бизнеса. Соответствующее обращение лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину, документ есть в распоряжении ТАСС.
«Фракция ЛДПР в Государственной думе предлагает установить обязанность муниципальных образований создавать специализированные площадки либо организовывать лицензированные пункты приема строительных отходов с доступными тарифами для населения и субъектов малого предпринимательства», — говорится в обращении.
Как отметил в беседе с ТАСС Слуцкий, строительные отходы не относятся к твердым коммунальным отходам, поэтому их вывоз не включен в тариф регионального оператора. «Выбрасывать такие отходы в обычный мусорный бак во дворе запрещено — за это грозят штрафы до 3 тыс. рублей для граждан и до 250 тыс. рублей для юридических лиц. Но и легально избавиться от строительного мусора во многих городах страны крайне сложно: его вывоз не входит в тариф ЖКХ, стоит дорого, а специализированных площадок и доступных пунктов приема зачастую просто нет», — подчеркнул он.
В письме также отмечается, что в 2024 году в России образовалось около 78,8 млн тонн отходов строительства и сноса. При этом действующая Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РФ до 2030 года с прогнозом до 2035 года относит недостаточную обеспеченность инфраструктурой для обращения с отходами к числу ключевых вызовов.
По мнению лидера ЛДПР, создание специализированных площадок и лицензированных пунктов приема позволит сократить число несанкционированных свалок, повысить эффективность использования вторичных материалов, а также снизить финансовую нагрузку на граждан и представителей малого бизнеса.