В Хабаровском крае за сутки в трёх ДТП пострадали три человека

Всего за сутки инспекторы выявили 313 нарушений правил дорожного движения. Особую тревогу вызывает количество водителей, севших за руль в состоянии опьянения. Таких нарушителей оказалось 22 человека. Шестнадцать из них были остановлены в Хабаровске. В отношении всех возбуждены административные дела по части 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения) и статье 12.26 КоАП РФ (отказ от медицинского освидетельствования). В отдельных случаях материалы переданы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ.