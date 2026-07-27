ТАСС: Лерчек собиралась уехать в Сербию для лечения онкологии

«Лерчек понадобился загранпаспорт для поездки в сербскую столицу — Белград, куда после прохождения химиотерапии для восстановления к ней также должен был приехать врач из Германии и вакцинировать фигурантку уголовного дела», — сказано в публикации.
При этом один из адвокатов Лерчек подчеркнул, что в случае острой необходимости она может покинуть территорию России для проведения медицинских процедур.
Напомним, Гагаринский суд Москвы возобновил рассмотрение уголовного дела в отношении блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Ее обвиняют в незаконных валютных операциях.
Тем временем поездка Чекалиной в Санкт-Петербург стала поводом для того, чтобы прокуратура потребовала ужесточить ей меру пресечения и вернуть под домашний арест. В прокуратуре посчитали, что поездка в Петербург нарушает установленные ограничения, а нахождение загранпаспорта у Лерчек создает риск выезда за границу.
Ранее сообщалось, что блогер Лерчек прошла все курсы химиотерапии, но это ещё не конец лечения.