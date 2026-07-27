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ТАСС: Лерчек собиралась уехать в Сербию для лечения онкологии

Адвокаты Лерчек уверяют, что она не нарушала ранее установленную меру пресечения.

Источник: Комсомольская правда

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), в отношении которой идёт судебное производство, намеревалась выехать за пределы РФ. Речь идёт о поездке в Сербию для лечения онкологического заболевания, информирует ТАСС со ссылкой на источник.

«Лерчек понадобился загранпаспорт для поездки в сербскую столицу — Белград, куда после прохождения химиотерапии для восстановления к ней также должен был приехать врач из Германии и вакцинировать фигурантку уголовного дела», — сказано в публикации.

При этом один из адвокатов Лерчек подчеркнул, что в случае острой необходимости она может покинуть территорию России для проведения медицинских процедур.

Напомним, Гагаринский суд Москвы возобновил рассмотрение уголовного дела в отношении блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Ее обвиняют в незаконных валютных операциях.

Тем временем поездка Чекалиной в Санкт-Петербург стала поводом для того, чтобы прокуратура потребовала ужесточить ей меру пресечения и вернуть под домашний арест. В прокуратуре посчитали, что поездка в Петербург нарушает установленные ограничения, а нахождение загранпаспорта у Лерчек создает риск выезда за границу.

Ранее сообщалось, что блогер Лерчек прошла все курсы химиотерапии, но это ещё не конец лечения.

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