ТАСС: Лерчек собиралась уехать в Сербию для лечения онкологии

Тем временем поездка Чекалиной в Санкт-Петербург стала поводом для того, чтобы прокуратура потребовала ужесточить ей меру пресечения и вернуть под домашний арест. В прокуратуре посчитали, что поездка в Петербург нарушает установленные ограничения, а нахождение загранпаспорта у Лерчек создает риск выезда за границу.