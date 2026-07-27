Жара до +31 и туманы ждут Хабаровский край 27 июля

В понедельник, 27 июля, в Хабаровском крае установится преимущественно сухая погода, однако во многих городах утро начнётся с тумана. Днём температура будет заметно различаться: от +18 градусов в Охотске до +31 в Амурске и Вяземском, следует из данных погодного сервиса GISMETEO.