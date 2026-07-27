Жара до +31 и туманы ждут Хабаровский край 27 июля

В понедельник, 27 июля, в Хабаровском крае установится преимущественно сухая погода, однако во многих городах утро начнётся с тумана. Днём температура будет заметно различаться: от +18 градусов в Охотске до +31 в Амурске и Вяземском, следует из данных погодного сервиса GISMETEO.
В Хабаровске ночью ожидается от +22 до +25 градусов, утром местами сохранится туман. После полудня воздух прогреется до +28, небо будет переменно облачным. Осадков не прогнозируется, ветер почти не почувствуется — до одного метра в секунду.
В Комсомольске-на-Амуре после ночных +17… +19 градусов днём станет жарко — до +30. Утренний туман быстро рассеется, большую часть дня будет солнечно. Ветер усилится до трёх метров в секунду, порывы достигнут шести.
В Бикине температура составит от +17 ночью до +28 днём. Утром город может окутать туман, затем сохранится переменная облачность без дождя. Скорость ветра не превысит двух метров в секунду, порывов — семи.
В Вяземском ожидается до +31 градуса. Ночью и ранним утром будет около +19, местами возможен туман, а во второй половине дня установится солнечная и сухая погода. Ветер останется слабым — около одного метра в секунду.
В Амурске столбики термометров поднимутся с +18 ночью до +31 днём. После утреннего тумана выглянет солнце, к вечеру температура опустится до +29, а поздно вечером — до +21. Осадков не ожидается, порывы ветра достигнут семи метров в секунду.
В Советской Гавани будет прохладнее: от +10 ранним утром до +22 днём. Первая половина суток пройдёт с туманом, затем небо прояснится. Во второй половине дня ветер усилится до четырёх метров в секунду, порывы могут достигать девяти.
В Николаевске-на-Амуре ожидается ясный день без осадков. После ночных +13… +17 градусов воздух прогреется до +27. Ветер будет умеренным — до трёх метров в секунду, с порывами до шести.
В Охотске температура не поднимется выше +18 градусов, ночью похолодает до +12. Утром ожидается туман, после полудня появятся прояснения. Дождя не будет, ветер составит до трёх метров в секунду.