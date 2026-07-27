Мошенники предлагают «подарки» россиянам в честь дня рождения

Для этого злоумышленники в своем письме-приглашении или при создании копии страницы известной компании используют узнаваемый дизайн операторов, маркетплейсов, банков. Затем предлагают человеку перейти по ссылке на сайт, ввести в специальной форме данные карты, которые якобы необходимы для активации бонуса. Таким образом, деньги у жертвы списываются, а обещанный подарок не начисляется.