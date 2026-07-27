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Мошенники предлагают «подарки» россиянам в честь дня рождения

Жертва рискует остаться не только без бонуса, но и без денег.

Источник: Хабаровский край сегодня

Россияне в день рождения рискуют стать жертвами мошенников. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», эксперты предупреждают: аферисты обещают подарки от известных банков и магазинов.

Для этого злоумышленники в своем письме-приглашении или при создании копии страницы известной компании используют узнаваемый дизайн операторов, маркетплейсов, банков. Затем предлагают человеку перейти по ссылке на сайт, ввести в специальной форме данные карты, которые якобы необходимы для активации бонуса. Таким образом, деньги у жертвы списываются, а обещанный подарок не начисляется.

Эксперты напоминают, что переходить по подозрительным ссылкам не нужно, так же, как и вводить на сторонних сайтах данные своей карты.

— Если у клиента действительно есть бонус, он отображается в личном кабинете. Для его получения не нужно переходить на сторонние сайты и вводить данные карты, — цитирует специалиста РИА Новости.

Россиянам следует внимательно проверять адрес отправителя письма, а при любых сомнениях уточнять информацию в официальных приложениях или через службу поддержки компании.