Выживший на Эльбрусе альпинист назвал причину гибели туристов

Трагедия на Эльбрусе произошла из-за ошибочного метеопрогноза. Как отметил один из выживших боснийских альпинистов Харис Адилович, группа была готова к восхождению, но погодные условия оказались непредсказуемо суровыми. Его слова передают «Известия».
По словам Адиловича, проблемы начались с первых шагов: у группы не было гида, а на начальном этапе один из альпинистов сильно замерз, из-за чего первая связка развернулась.
Он отметил, что команда состояла из опытных и давно знающих друг друга людей. В Боснии и Герцеговине, по его словам, горы под боком, поэтому тренировки проходят практически еженедельно.
«Поэтому дело не в недостаточной подготовке. Я думаю, главной причиной стал неверный прогноз погоды», — сказал альпинист.
Напомним, что группа альпинистов из Боснии и Герцеговины совершала восхождение на Эльбрус самостоятельно, без услуг профессионального гида.
Кроме этого, 19 июля на Эльбрусе спасатели нашли тела отца и сына — у мужчины зафиксированы множественные переломы.