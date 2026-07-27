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Выживший на Эльбрусе альпинист назвал причину гибели туристов

Выживший на Эльбрусе альпинист обвинил в гибели туристов прогноз погоды.

Источник: Комсомольская правда

Трагедия на Эльбрусе произошла из-за ошибочного метеопрогноза. Как отметил один из выживших боснийских альпинистов Харис Адилович, группа была готова к восхождению, но погодные условия оказались непредсказуемо суровыми. Его слова передают «Известия».

По словам Адиловича, проблемы начались с первых шагов: у группы не было гида, а на начальном этапе один из альпинистов сильно замерз, из-за чего первая связка развернулась.

Он отметил, что команда состояла из опытных и давно знающих друг друга людей. В Боснии и Герцеговине, по его словам, горы под боком, поэтому тренировки проходят практически еженедельно.

«Поэтому дело не в недостаточной подготовке. Я думаю, главной причиной стал неверный прогноз погоды», — сказал альпинист.

Напомним, что группа альпинистов из Боснии и Герцеговины совершала восхождение на Эльбрус самостоятельно, без услуг профессионального гида.

Кроме этого, 19 июля на Эльбрусе спасатели нашли тела отца и сына — у мужчины зафиксированы множественные переломы.