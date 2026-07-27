Месяц контрастов: стало известно, какой будет погода в августе в Центральной России

В августе жителей Центральной России и Московского региона ожидают погодные аномалии. Об этом NEWS.ru заявил климатолог Михаил Семенов.
«Будет наблюдаться шквалистое усиление ветра, поэтому катаклизмы весьма вероятны. Исключать смерчей и ураганов я бы не стал, поскольку конец лета традиционно переломный период», — сказал специалист.
По его словам, август в Москве и регионах Центральной части страны может стать настоящим месяцем контрастов. Погода будет часто меняться, и если первая декада сохранит летний характер, то уже к середине месяца произойдет радикальное изменение, отметил Семенов.
KP.RU сообщил, что прогулки под дождем могут быть опасны. На улице жара, а вода в лужах прогрелась только до 15−18. В этой ситуации ребенок, гуляя по лужам, теряет тепло в 20−30 раз быстрее, чем при сухой погоде. Это приводит к снижению местного иммунитета слизистых оболочек носа и горла.