Месяц контрастов: стало известно, какой будет погода в августе в Центральной России

KP.RU сообщил, что прогулки под дождем могут быть опасны. На улице жара, а вода в лужах прогрелась только до 15−18. В этой ситуации ребенок, гуляя по лужам, теряет тепло в 20−30 раз быстрее, чем при сухой погоде. Это приводит к снижению местного иммунитета слизистых оболочек носа и горла.